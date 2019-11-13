"Хмельницькгаз Збут": за газ боргує кожен другий споживач

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"Хмельницькгаз Збут" проводить постійну роз’яснювальну роботу з клієнтами-боржниками

Станом на 1 листопада 2019 року 48% клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут" заборгували за спожитий газ. Загальний борг споживачів сягнув 383,1 млн гривень. Це на 16% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"До настання опалювального сезону значна частина клієнтів-боржників зуміла протягом літа сплатити заборгованість за використаний газ. Тож, за літній період борги подолян перед постачальником зменшились на 42%. Однак, майже 197 тис. клієнтів, разом із збільшенням використання газу, продовжують надалі нарощувати борги та ризикують залишитися без газу. Крім того, борги позбавляють їх права на отримання субсидій та пільг", - йдеться у повідомленні.

Тому "Хмельницькгаз Збут" рекомендує своєчасно сплатити за надані послуги та гарантовано забезпечити собі безперебійне постачання газу.

"Протягом літа ми пропонували споживачам для погашення боргів укласти договір реструктуризації, що дає можливість посильними частинами тривалий час розрахуватися за спожитий газ, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Однак, незважаючи на постійні прохання щодо своєчасних розрахунків, значна частина споживачів ввійшла в зиму зі значними боргами, тому ризикує залишитися без енергоносія та без державної допомоги на послуги з газопостачання".

Наразі ТОВ "Хмельницькгаз Збут" проводить постійну роз’яснювальну роботу з клієнтами-боржниками та використовує усі законні важелі впливу. "Однак, газопостачальна компанія подекуди вимушена йти на крайні кроки та надавати доручення оператору ГРМ – АТ "Хмельницькгаз" на від’єднання від газу. Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника. Окрім того, багатомільйонні борги клієнтів не дають можливості розрахуватися з "Нафтогазом" та закупити газ на наступні зимові місяці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, якщо споживач був відключений за борги, то повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненням-відновленням подачі газу.

Також якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 1 місяць, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії.