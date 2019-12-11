"Хмельницкгаз Сбыт": почти 70 тыс. потребителей получают льготы в денежной форме

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В случае получения наличных льготник должен оплатить потребленные услуги полностью

С октября 2019 года для 69,2 тыс. потребителей газа Хмельницкой области льготы на услуги газоснабжения стали монетизированными. Следовательно, средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Согласно нововведениям, суммы льгот рассчитываются органами социальной защиты населения и поступают потребителям двумя способами: наличными на руки или безналичным переводом на счета в "Ощадбанке". В связи с этим, начисление платежей за потребленный газ, начиная с октября, осуществляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в случае получения наличных льготник должен оплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит предоставителю услуг АО "Ощадбанк" (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

"Потребителей больше всего интересует, как оплатить услуги при безналичной форме выплаты льготы, - отмечает директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Поэтому, если у вас безналичная форма выплаты льгот, то часть платежей за вас осуществляет АО “Ощадбанк”, а часть вы оплачиваете самостоятельно".

По словам пресс-службы, перечисление средств "Ощадбанком" поставщикам услуг осуществляется по приоритетному принципу, когда сначала производится оплата за тепло, газ, электроэнергию и т.д. В случае, если суммы льготы недостаточно, то оплачено будет только за те услуги, на которые хватит средств. А услуги, за которые нужно доплатить - "Ощадбанк" пришлет СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги). Также можно зайти в свой личный кабинет на сайте "Ощадбанка", где отражается движение средств вашей учетной записью.

"Часть потребителей, которые до 15 октября подали соответствующие заявления в органы социальной защиты населения получают средства монетизированной льготы на руки наличными. Они должны самостоятельно оплатить 100% суммы, указанной в счете. Для этого потребитель может выбрать любой банк, отделение почты или платежную систему. Другие льготники, а таких в Хмельницкой области и почти 64,7 тыс., - получают средства монетизированной льготы безналично на счета в "Ощадбанке". Они, как и раньше, оплачивают часть платежа, а сумму льготы поставщику газа за них перечислит "Ощадбанк". Об эту оплату банк информирует потребителя sms-сообщением. Комиссия за эту операцию "Ощадбанком" не удерживается", - говорится в сообщении.