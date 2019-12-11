"Хмельницькгаз Збут": майже 70 тис. споживачів отримують пільги в грошовій формі

Ілюстративне фото (dtek.com)

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю

З жовтня 2019 року для 69,2 тис. споживачів газу Хмельницької області пільги на послуги з газопостачання стали монетизованими. Відтак, кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Відповідно до нововведень, суми пільг розраховуються органами соціального захисту населення та надходять споживачам двома способами: готівкою на руки або безготівково на рахунки в "Ощадбанку". У зв’язку з цим, нарахування платежів за спожитий газ, починаючи з жовтня, здійснюється у повному обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що у разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ "Ощадбанк" (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

"Споживачів найбільше цікавить, як оплатити послуги при безготівковій формі виплати пільги, - зауважує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Тож, якщо у вас безготівкова форма виплати пільг, то частину платежів за вас здійснює АТ “Ощадбанк”, а частину ви сплачуєте самостійно".

За словами прес-служби, перерахування коштів "Ощадбанком" надавачам послуг здійснюється за пріоритетним принципом, коли спочатку проводиться оплата за тепло, газ, електроенергію і т.д. В разі, якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А послуги, за які потрібно доплатити - "Ощадбанк" надішле СМС (з розмірами доплати за кожним видом послуги). Також можна зайти у свій особистий кабінет на сайті "Ощадбанку", де відображається рух коштів вашим обліковим записом.

"Частина споживачів, які до 15 жовтня подали відповідні заяви до органів соціального захисту населення, отримують кошти монетизованої пільги на руки готівкою. Вони мають самостійно сплатити 100% суми, зазначеної в рахунку. Для цього споживач може обрати будь-який банк, відділення пошти або платіжну систему. Інші пільговики, а таких у Хмельницькій області і майже 64,7 тис., - отримують кошти монетизованої пільги безготівково на рахунки в "Ощадбанку". Вони, як і раніше, сплачують частину платежу, а суму пільги постачальнику газу за них перерахує "Ощадбанк". Про цю оплату банк інформує споживача sms-повідомленням. Комісія за цю операцію "Ощадбанком" не утримується", - йдеться у повідомленні.