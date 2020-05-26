"Хмельницкгаз Сбыт": 59% участников акции "Твоя энергонезависимость" оставили средства для дальнейшей оплаты

На 1 мая почти 1200 участников акции "Твоя энергонезависимость" в Хмельницкой области решили использовать остатки своих акционных средств в "Хмельницкгаз Сбыте" на сумму 4 млн гривен для дальнейшей оплаты за газ. Это почти 60% клиентов компании, которые приняли участие в акции.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

Для 180 участников акции, согласно ее условиям акции, газоснабжающая компания вернула средства, сумма которых составила 3 млн гривен.

По словам пресс-службы, из-за теплых погодных условий и снижения в отопительный сезон цены на газ ниже акционной, не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива. Поэтому начиная с 20 апреля 2020 года, в Личном кабинете на сайте 104.uа стал доступен функционал, который позволяет либо вернуть эти средства, либо направить на оплату текущего потребления.

"Впервые наши потребители приняли участие в акции "Твоя энергонезависимость" и смогли управлять своим зимним запасом по фиксированной цене, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – В случае, если клиент не использовал акционные средства, он может получить их на руки - для этого достаточно оформить заявку".

В пресс-службе отметили, что для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании contact@kmgaszbut.104.ua заявление установленного образца. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен по этой ссылке.

"После получения заявления, мы сможем оперативно вернуть средства. Обращаем ваше внимание на правильность заполнения заявления и предоставления необходимых данных. Проверить информацию о возврате средств можно в любой момент с помощью онлайн сервисов 104.ua или позвонив в контакт-центр по номеру (0382) 686 504", - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 мая 417 клиентов еще не определились с остатком средств на акционном счете. Поэтому компания призывает участников акции в ближайшее время сделать свой выбор.