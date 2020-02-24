"Хмельницкгаз Сбыт": 14 тыс. должников могут остаться без газоснабжения

Всего за 2019 год отключены от системы газоснабжения 2326 должников с долгами более 2,4 млн гривен

На 1 февраля 2020 года задолженность за газ клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" составляет более 573 млн гривен. Это на 14% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас расходы подолян на газ ощутимо уменьшаются. Это связано со значительным удешевлением энергоносителя, теплыми погодными условиями и экономным использованием газа. Но есть неплательщики, которые продолжают уклоняться от оплаты за потребленный газ. Поэтому с начала года "Хмельницкгаз Сбыт" уже разослал почти 14 тыс. письменных сообщений потребителям - должникам о прекращении газоснабжения. Ведь, в случае непогашения долга, в соответствии с Правилами поставки газа, после получения сообщения, газопоставляющая компания вынуждена предоставлять соответствующее поручение АО "Хмельницкгаз" на отключение газа и взыскание долга в судебном порядке", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в январе газораспределительной компании уже дано поручение на прекращение подачи газа более 2 тыс. клиентам-должникам. Их долг составил 9,8 млн гривен. Всего за 2019 год отключены от системы газоснабжения 2326 должников с долгами более 2,4 млн гривен. Долги более чем 5 тыс. гривен имеют 16 тыс. подолян, более 10 тыс. гривен - 1,5 тыс. клиентов.

"Мы постоянно обращаемся к нашим потребителям, особенно в отопительный период, с просьбой найти возможность оплатить существующие долги, чтобы в случае необходимости гарантированно получать государственную помощь и избежать прекращения газоснабжения. Также предлагаем в случае необходимости - заключить договор реструктуризации долга, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. - Однако, вынуждены в отдельных случаях, исчерпав все законные рычаги влияния, идти на крайние шаги по оказанию поручений оператору ГРМ на отключение от газа. Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника".

В то же время, заплатив за газ, потребители в случае необходимости смогут оформить государственную помощь на назначение субсидий и льгот. "Поэтому "Хмельницкгаз Сбыт" рекомендует своевременно оплатить предоставленные услуги и гарантированно обеспечить себе бесперебойные поставки газа. Ведь в случае отключения потребителя за долги, повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только при стопроцентном погашении задолженности и уплати всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа. Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то в соответствии с законодательством, ему автоматически откажут в получении государственной помощи-субсидии", - говорится в сообщении.