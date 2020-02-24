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"Хмельницькгаз Збут": 14 тис. боржників можуть залишитися без газопостачання

Новини » Енергетика     24.02.2020 - 12:39
"Хмельницькгаз Збут": 14 тис. боржників можуть залишитися без газопостачання
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього за 2019 рік відключено від системи газопостачання 2326 боржників з боргами понад 2,4 млн гривень

На 1 лютого 2020 року заборгованість за газ клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" становить понад 573 млн гривень. Це на 14% менше, ніж у минулому році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зараз витрати подолян на газ відчутно зменшуються. Це пов'язано зі значним здешевленням енергоносія, теплими погодними умовами і економним використанням газу. Але є неплатники, які продовжують ухилятися від оплати за спожитий газ. Тому з початку року "Хмельницькгаз Збут" вже розіслав майже 14 тис. письмових повідомлень споживачам - боржникам про припинення газопостачання. Адже, у разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія змушена надавати відповідне доручення АТ "Хмельницькгаз" на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в січні газорозподільн компанії вже дано доручення на припинення подачі газу понад 2 тис. клієнтам-боржникам. Їх борг склав 9,8 млн гривень. Всього за 2019 рік відключено від системи газопостачання 2326 боржників з боргами понад 2,4 млн гривень. Борги більш ніж 5 тис. гривень мають 16 тис. подолян, понад 10 тис. гривень - 1,5 тис. клієнтів.

"Ми постійно звертаємося до наших споживачів, особливо в опалювальний період, з проханням знайти можливість сплатити існуючі борги, щоб у разі необхідності гарантовано отримувати державну допомогу і уникнути припинення газопостачання. Також пропонуємо у разі необхідності - укласти договір реструктуризації боргу, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - Однак, змушені в окремих випадках, вичерпавши всі законні важелі впливу, йти на крайні кроки з надання доручень оператору ГРМ на відключення від газу. Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника".

У той же час, заплативши за газ, споживачі у разі необхідності зможуть оформити державну допомогу на призначення субсидій і пільг. "Тому "Хмельницькгаз Збут" рекомендує своєчасно оплатити надані послуги і гарантовано забезпечити собі безперебійні поставки газу. Адже у разі відключення споживача за борги, повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплати всіх витрат, пов'язаних з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, якщо споживач має борги перед постачальником послуг понад 1 місяць, то відповідно до законодавства, йому автоматично відмовлять в отриманні державної допомоги, субсидії", - йдеться в повідомленні.

"Рівнегаз Збут": 72% клієнтів боргують за спожитий газ В січні 90% клієнтів "Харківгаз Збуту" своєчасно розрахувались за газ
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