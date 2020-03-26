"Хмельницкгаз": для потребителей разработана экспресс-регистрация на 104.ua

Иллюстративное фото (104.ua)

Почти 115 тыс. домохозяйств области пользуются преимуществами единого онлайн-сервиса

Чтобы потребителям газа не пришлось выходить из дома и подвергаться опасности в режиме общегосударственной чрезвычайной ситуации, в АО "Хмельницкгаз" оперативно разработали экспресс-доступ к онлайн сервисам 104.ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В напряженный период карантина передвижение потребителей ограничено, но для постоянной обратной связи мы предоставили потребителям неограниченный доступ к онлайн-сервисам, - говорит руководитель клиентского сервиса "Хмельницкгаза" Юлия Стрелец. - Мы экстренно разработали экспресс-регистрацию клиентов для улучшения доступа к сервисам компании, воспользовавшись которой, клиент автоматически получает постоянный доступ к собственному лицевому счету".

В пресс-службе отметили, что для автоматической регистрации Личного кабинета на сайте 104.ua достаточно позвонить со своего смартфона в контакт-центр АО "Хмельницкгаз" и назвать свой лицевой счет. После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента.

"Логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которая будет указана в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль и пользоваться всеми преимуществами онлайн-сервисов 104.ua", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что с помощью современных отдаленных сервисов газораспределительной компании, клиенты могут:

- гарантированно передать показания счетчика

- безопасно и просто заплатить за газ и его доставку

- первыми загрузить счета

- отслеживать собственное потребление и расходы.

"Сейчас в Хмельницкой области почти 115 тысяч домохозяйств пользуются преимуществами единого онлайн-сервиса 104.ua", - говорится в сообщении.