"Хмельницькгаз": для споживачів розроблена експрес-реєстрація на 104.ua

Ілюстративне фото (104.ua)

Майже 115 тис. домогосподарств області користуються перевагами єдиного онлайн-сервісу

Щоб споживачам газу не довелося виходити з дому і наражатися на небезпеку в режимі загальнодержавної надзвичайної ситуації, в АТ "Хмельницькгаз" оперативно розробили експрес-доступ до онлайн сервісів 104.ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У напружений період карантину пересування споживачів обмежене, але для постійного зворотного зв'язку ми надали споживачам необмежений доступ до онлайн-сервісів, - говорить керівник клієнтського сервісу "Хмельницькгазу" Юлія Стрілець. - Ми екстрено розробили експрес-реєстрацію клієнтів для поліпшення доступу до сервісів компанії, скориставшись яким, клієнт автоматично отримує постійний доступ до власного особового рахунку".

У прес-службі зазначили, що для автоматичної реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua достатньо зателефонувати зі свого смартфона до контакт-центру АТ "Хмельницькгаз" і назвати свій особовий рахунок. Після цього Особистий кабінет буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта.

"Логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти по посиланню, яка буде вказана в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль і користуватися всіма перевагами онлайн-сервісів 104.ua", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі додали, що з допомогою сучасних віддалених сервісів газорозподільної компанії, клієнти можуть:

- гарантовано передати показання лічильника

- безпечно і просто заплатити за газ і його доставку

- першими завантажити рахунку

- відстежувати власне споживання і витрати.

"Зараз у Хмельницькій області майже 115 тисяч домогосподарств користуються перевагами єдиного онлайн-сервісу 104.ua", - йдеться в повідомленні.