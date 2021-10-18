"Хмельницкгаз": к отопительному сезону подготовлено 18 тысяч км газовых сетей

Инвестиции АО "Хмельницкгаз" в газораспределительную сеть области составляют 18 млн гривен. С начала года специалистами компании осуществлен комплекс мероприятий по модернизации и редизайну около 18 тысяч км изношенных газовых сетей области.

"Сейчас завершаются работы по замене замортизированного газорегулирующего оборудования на новое и установлено 47 ШГРП отечественного производителя RGC Production", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежегодно увеличивается количество изношенных газопроводов, ведь строительство газораспределительной системы области началось еще в 1947 году.

"В соответствии с Планом развития компании, мы уже заменили 47 изношенных ШГРП на современное газорегулирующее оборудование завода RGC Production, - информирует технический директор АО " Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. - Готовя газовые сети к отопительному сезону, установлено 70 отключающих устройств для возможности проведения ремонтных работ без прекращения подачи газа в случае экстренных случаев. На реализацию необходимых работ направляются средства, из тарифа на распределение газа, поэтому потребители инвестируют в собственную безопасность".

В процессе подготовки к осенне-зимнему периоду, специалисты АО "Хмельницкгаз" провели комплексное приборное обследование почти 4 тысяч км газовых сетей. В то же время, ликвидировали 130 утечек газа на подземных газопроводах и своевременно провели необходимые ремонтные работы.

По словам пресс-службы, план развития АО "Хмельницкгаз" на 2021 год соответствует принципам долгосрочной стратегии компании, а меры по модернизации повышают надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы области.

"Поэтому лишь своевременная, до 20 числа месяца, оплата услуг по распределению природного газа - лучшая наглядная ивестиция подолян в обновление и бесперебойное функционирование газораспределительной системы Хмельницкой области. Оплатить распределение газа можно удобно и безопасно, выбрав современный доступный онлайн-сервис и наименьшую комиссию через: личный кабинет на сайте 104.ua, чат-бот "7104ua" в Viber Telegram, мобильное приложение 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone", - говорится в сообщении.