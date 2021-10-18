"Хмельницькгаз": до опалювального сезону підготовлено 18 тисяч км газових мереж

Інвестиції АТ "Хмельницькгаз" у газорозподільну мережу області становлять 18 млн гривень. З початку року фахівцями компанії здійснено комплекс заходів з модернізації та редизайну близько 18 тисяч км зношених газових мереж області.

"Зараз завершуються роботи по заміні замортизованого газорегулюючого обладнання на нове і встановлено 47 ШГРП вітчизняного виробника RGC Production", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що щороку збільшується кількість зношених газопроводів, адже будівництво газорозподільної системи області розпочалося ще у 1947 році.

"Відповідно до Плану розвитку компанії, ми вже замінили 47 зношених ШГРП на сучасне газорегулююче обладнання заводу RGC Production, - інформує технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - Готуючи газові мережі до опалювального сезону, встановлено 70 відключаючих пристроїв для можливості проведення ремонтних робіт без припинення подачі газу в разі екстрених випадків. На реалізацію необхідних робіт спрямовуються кошти, з тарифу на розподіл газу, тому споживачі інвестують у власну безпеку".

У процесі підготовки до осінньо-зимового періоду, фахівці АТ "Хмельницькгаз" провели комплексне приладове обстеження майже 4 тисяч км газових мереж. У той же час, ліквідували 130 витоків газу на підземних газопроводах і своєчасно провели необхідні ремонтні роботи.

За словами прес-служби, план розвитку АТ "Хмельницькгаз" на 2021 рік відповідає принципам довгострокової стратегії компанії, а заходи з модернізації підвищують надійність і безпеку експлуатації газорозподільної системи області.

"Тому лише своєчасна, до 20 числа місяця, оплата послуг з розподілу природного газу - найкраща наочна івестиція подолян В оновлення та безперебійне функціонування газорозподільної системи Хмельницької області. Оплатити розподіл газу можна зручно і безпечно, вибравши сучасний доступний онлайн-сервіс і найменшу комісію через: Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот "7104ua" в Viber Telegram, мобільний додаток 104mobile для Android і 104mobile Light для iPhone", - йдеться в повідомленні.