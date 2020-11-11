"Хмельницкгаз": около 62% потребителей области своевременно платят за доставку

По состоянию на 1 ноября текущего года 62% потребителей газа Хмельницкой области своевременно рассчитываются доставку газа. Благодаря этому "Хмельницкгаз" подготовил газовые сети региона к работе в отопительный сезон в условиях максимальной нагрузки и продолжает круглосуточно обеспечивать бесперебойное распределение газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В то же время, более 55 тысяч потребителей накопили долги, среди которых и 9 тысяч получателей государственной помощи. Поэтому, по словам пресс-службы, долги взыскиваются в судебном порядке, а субсидианты рискуют остаться субсидии.

"Мы благодарны нашим клиентам за понимание важности своевременной оплаты услуг по доставке газа, - информирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. - Ведь, как известно, именно за счет тарифных средств осуществляется обслуживание и содержание около 18 тысяч км газовых сетей области, их подготовка к зиме, функционирование аварийно-диспетчерской и других производственных служб. В то же время, поддерживается в круглосуточном режиме работа всех технологических процессов по обеспечению бесперебойной доставки газа к каждому потребителю. Ведь это - особенно важно в отопительный сезон".

Вместе с тем, общая сумма задолженности клиентов АО "Хмельницкгаз" за услуги распределения газа достигла более 18 млн гривен. Поэтому при наличии долга потребителю направляется предупреждение. При отсутствии реагирования - взыскание долга осуществляется в судебном порядке. Кроме суммы долга, должник платит и судебные издержки.

"Поэтому "Хмельницкгаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов, а вовремя рассчитываться за полученные услуги по распределению газа, чтобы гарантировать стабильную и безопасную доставку газа в свой дом. Клиенты АО "Хмельницкгаз" с начала года, в соответствии с законодательством, платят за доставку газа по отдельным счетам своей газораспределительной компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в условиях карантина, оплатить доставку можно из дома, по выбранному клиентом удобному платежному сервису и наименьшей комиссией через личный кабинет на сайте 104.ua; чат-бот "7104ua" в Viber Telegram; мобильное приложение 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone.

"Напомним, что даже в действующий период карантина, АО "Хмельницкгаз", как предприятие критической инфраструктуры, ни на минуту не прекращает доставлять природный газ более 400 тысячам подолян. Поэтому, чтобы гарантировать дальнейшее бесперебойное и безопасное распределение, газораспределительная компания обращается с большой просьбой своевременной и полной оплаты предоставленных услуг до 20 числа месяца или при финансовой возможности", - говорится в сообщении.