"Хмельницкгаз": новый тариф в 2 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям

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Утвержденный уровень нового тарифа не покрывает насущные потребности предприятия

24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новый тариф для АО "Хмельницкгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За многолетнее игнорирование предыдущими составами Регулятора пересмотра тарифа, который является основой жизнедеятельности общества, "Хмельницкгаз" вынужденно несет значительные убытки, которые уже превысили 520 млн гривен, и теряет специалистов из-за проблем с оплатой труда. Убыточный тариф привел к долгам компании за технологический газ на сумму более 480 млн гривен, что не дает возможности рассчитываться с оператором ГТС", - говорится в сообщении.

В компании считают, что в таких условиях решение НКРЭКУ о новом тарифе "Хмельницкгаза" является шагом в направлении прогресса. "Однако утвержденный уровень нового тарифа не покрывает насущные потребности предприятия. Незначительное поднятие тарифа на доставку газа позволит лишь частично начать решать отдельные проблемные вопросы: сверхнизкую заработную плату и отток специалистов, уменьшение долгов за технологический газ", - говорится в сообщении.

"Утвержден НКРЭКУ тариф в 2 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям, которую круглосуточно осуществляет наше предприятие. Кроме того, данное "поднятие" приведет к тому, что в 2020 году убытки компании достигнут 660 млн гривен", - информирует финансовый директор Александр Храпицький.

Новый тариф не позволяет "Хмельницкгазу" закупить на рынке необходимы объемы технологического газа, поэтому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа до потребителей. По словам пресс-службы, это чревато искусственным банкротством не только оператору ГРМ, но также новому независимому оператору ГТС.

"Вместе с тем, Регулятор рассчитал тарифную выручку компании, исходя из объемов распределения газа в 2018 году, хотя уже в 2019 году этот показатель уменьшился на 18%. Так, только за завышенные объемы распределения в тарифе, убытки "Хмельницкгаза" превысят 82 млн гривен. Также в новом тарифе для "Хмельницкгаза" не учтены средства на компенсацию убытков предприятия, которые привели к задолженности компании перед другими участниками рынка, в частности, "Укртрансгазом", на сумму 483 млн гривен", - говорится в сообщении.

Поэтому "Хмельницкгаз" подчеркивает необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов по распределению газа для немедленного решения ключевых вопросов полноценного функционирования газораспределительной компании, первоочередной из которых является – прекращение оттока квалифицированных специалистов.