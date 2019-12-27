"Хмельницькгаз": новий тариф в 2 рази менший собівартості доставки газу споживачам

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Затверджений рівень нового тарифу не покриває нагальні потреби підприємства

24 грудня 2019 року НКРЕКП затвердила новий тариф для АТ "Хмельницькгаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Через багаторічне ігнорування попередніми складами Регулятора перегляду тарифу, який є основою життєдіяльності товариства, "Хмельницькгаз" вимушено несе значні збитки, які вже перевищили 520 млн гривень, та втрачає фахівців через проблеми із оплатою праці. Збитковий тариф призвів до боргів компанії за технологічний газ на суму більше 480 млн гривень, що не дає можливості розраховуватись з оператором ГТС", - йдеться у повідомленні.

В компанії вважають, що в таких умовах рішення НКРЕКП про новий тариф "Хмельницькгазу" є кроком в напрямку прогресу. "Однак затверджений рівень нового тарифу не покриває нагальні потреби підприємства. Незначне підняття тарифу на доставку газу дозволить лише частково розпочати вирішувати окремі проблемні питання: наднизьку заробітню плату та відтік фахівців, зменшення боргів за технологічний газ", - йдеться у повідомленні.

"Затверджений НКРЕКП тариф в 2 рази менше собівартості доставки газу споживачам, яку цілодобово здійснює наше підприємство. Крім того, дане "підняття" призведе до того, що у 2020 році збитки компанії досягнуть 660 млн гривень", - інформує фінансовий директор Олександр Храпицький.

Новий тариф не дозволяє "Хмельницькгазу" закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. За словами прес-служби, це загрожує штучним банкрутством не лише оператору ГРМ, але також новому незалежному оператору ГТС.

"Разом з тим, Регулятор розрахував тарифну виручку компанії, виходячи із обсягів розподілу газу у 2018 році, хоча вже у 2019 році цей показник зменшився на 18%. Тож, лише через завищені обсяги розподілу в тарифі, збитки "Хмельницькгазу" перевищать 82 млн гривень. Також в новому тарифі для "Хмельницькгазу" не враховані кошти на компенсацію збитків підприємства, які призвели до заборгованість компанії перед іншими учасниками ринку, зокрема, "Укртрансгазом", на суму 483 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Тому "Хмельницькгаз" наголошує на необхідності затвердження економічно обґрунтованих тарифів з розподілу газу задля негайного вирішення ключових питань повноцінного функціонування газорозподільної компанії, першочерговим з яких є – припинення відтоку кваліфікованих спеціалістів.