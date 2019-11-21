"Хмельницкгаз" направил почти 20 млн гривен на подготовку к отопительному сезону

Иллюстративное фото (УНИАН)

Особое внимание было уделено модернизации систем доставки газа

Специалисты АО "Хмельницкгаз" провели полное техническое обследование всех газопроводов и газорегуляторных пунктов области. Это обеспечит стабильную доставку природного газа более 400 тыс. семьям и около 3 тыс. предприятиям и учреждениям области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Особое внимание было уделено модернизации систем доставки газа в районах: Виньковецком, Полонском, Дунаевецком, где установлены отключающие устройства для возможности проведения ремонтных работ без прекращения подачи газа, а также осуществлена замена изношенных ШРП на современные шкафные газораспределительные пункты, что обеспечит стабильную подачу газа жителям", - говорится в сообщении

Также, по словам пресс-службы, выполнена замена более 12 тыс. бытовых счетчиков природного газа у потребителей и более 2 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления газа, отвечающих самым высоким требованиям европейских стандартов.

"В условиях хронической нехватки тарифа на распределение наши специалисты сделали все необходимое, чтобы бесперебойно доставлять газ потребителям, - говорит технический директор компании Дмитрий Помещик. – Компания страдает от сезонности поступления средств: летом мы не имеем достаточного ресурса для выполнения работ, из-за сокращения объемов доставки газа".

АО "Хмельницкгаз" также осуществило реконструкцию почти 6 км газопроводов, 32 газораспределительных пунктов и заменило 57 задвижек на распределительных газопроводах, проведены работы по реконструкции. В ближайшее время будет введено в эксплуатацию еще 3 новых ШРП.

"Для бесперебойной работы газораспределительной системы Хмельницкой области проверено работу газопроводов, проведена замена устаревших шкафных регуляторных пунктов ШРП с современными регуляторами, а также капитальный ремонт и реконструкцию 12 станций катодной защиты газопроводов", - говорится в сообщении.