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"Хмельницькгаз" направив майже 20 млн гривень на підготовку до опалювального сезону

Новини » Енергетика     21.11.2019 - 13:56
"Хмельницькгаз" направив майже 20 млн гривень на підготовку до опалювального сезону
Ілюстративне фото (УНІАН)

Особливу увагу було приділено модернізації систем доставки газу

Фахівці АТ "Хмельницькгаз" провели повне технічне обстеження усіх газогонів та газорегуляторних пунктів області. Це забезпечить стабільну доставку природного газу понад 400 тис. сім'ям та біля 3 тис. підприємствам та установам області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Особливу увагу було приділено модернізації систем доставки газу у районах: Віньковецькому, Полонському, Дунаєвецькому, де встановлені відключаючі пристрої для можливості проведення ремонтних робіт без припинення подачі газу, а також здійснено заміну зношених ШРП на сучасні шкафні газорозподільні пункти, що гарантуватиме стабільну подачу газу мешканцям", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами прес-служби, виконана заміна понад 12 тис. побутових лічильників природного газу у споживачів та більше 2 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску газу, що відповідають найвищим вимогам європейських стандартів.

"В умовах хронічної нестачі тарифу на розподіл наші фахівці зробили усе необхідне, щоб безперебійно доставляти газ споживачам, - говорить технічний директор компанії Дмитро Дідич. – Компанія потерпає від сезонності надходження коштів: влітку ми не маємо достатнього ресурсу для виконання робіт, через скорочення обсягів доставки газу".

АТ "Хмельницькгаз" також здійснило реконструкцію майже 6 км газопроводів, 32 газорозподільчих пунктів та замінило 57 засувок на розподільчих газопроводах, проведено роботи з реконструкції. Найближчим часом буде введено в експлуатацію ще 3 нових ШРП.

"Для безперебійної роботи газорозподільної системи Хмельницької області перевірено роботу газогонів, проведена заміна застарілих шафових регуляторних пунктів на ШРП з сучасними регуляторами, а також капітальний ремонт та реконструкцію 12 станцій катодного захисту газопроводів", - йдеться у повідомленні.

Кожен четвертий клієнт "Харківміськгазу" зареєстрував "Особистий кабінет" У 2019 році АТ "Вінницягаз" інвестувало в мережі регіону понад 23 млн гривень
Новини України Хмельницькийгаз
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