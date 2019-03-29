"Хмельницкгаз" намерен обжаловать решение НКРЭКУ о наложении штрафа

ПАО "Хмельницкгаз" не соглашается с решением госрегулятора НКРЭКУ о наложении штрафа в связи приведением газа к стандартным условиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Хмельницкгаза".

В компании считают такое решение НКРЭКУ политически мотивированным и дискриминационным в отношении других потребителей, у которых установлены общедомовые счетчики и счетчики с приведением газа к стандартным условиям. Следовательно, компания будет оспаривать его в суде как противоречащее нормам законодательства Украины и не решающее вопрос по существу. В компании заявили, что НКРЭКУ наказывает газораспределительную компанию за создание равных условий для всех потребителей газа Хмельницкой области.

"Отмечу, что в области почти 62 тыс. потребителей пользуются приборами учета с приведением газа к стандартным условиям, кроме того, 27 тыс. подолян учитывают газ по общедомовых счетчиках, которые также осуществляют учет. Поэтому НКРЭКУ предлагает таким пользователям платить больше других", - информирует коммерческий директор ПАО "Хмельницкгаз" Александр Надольный.

Следовательно, в компании заявили, что решения НКРЭКУ приняты в пользу только одного участника газового рынка - НАК "Нафтогаз Украины", который пытается вытеснить с рынка операторов ГРС, чтобы расширить свою монополию на сферу распределения газа.

"Как ни странно, но именно НАК "Нафтогаз Украины" передает в газораспределительные сети нашей компании природный газ, уже приведенный к стандартным условиям, - отмечает финансовый директор Александр Храпицкий. – Кроме того, монополист получает почти 90% средств, оплаченных бытовыми потребителями, наша же компания на все потребности имеет лишь 71 коп. с 1 куб.м.газа, что не дает возможности полноценно функционировать. Кроме того, из-за сверхнизкого тарифа, установленного НКРЭКУ, - мы теряем квалифицированных специалистов, которых с начала 2018 года уволилось уже около 800 человек".

При условии приведения газа к стандартным условиям в процессе распределения и поставки населению, в деятельности ПАО "Хмельницкгаз" образуется многомиллионный дефицит средств, который не компенсируется. Именно поэтому, согласно требованиям Закона Украины "О рынке природного газа", Кодекса газораспределительных систем и Типового договора распределения природного газа, ПАО "Хмельницкгаз" приводит объемы газа к стандартным условиям.

В Хмельницкгазе" заявили, что за счет наложения штрафов на операторов ГРС, не может быть устранена дискриминация одних потребителей газа за счет других, что нарушает принципы работы государственного регулятора, изложенные в Законе "О НКРЭКУ". Данный вопрос должен быть урегулирован в рамках перехода к оплате за газ в энергетических единицах, чтобы потребители имели возможность платить за полученную энергию, а не кубические метры.

Как отмечается, в настоящее время бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. Ведь в 2015 году после принятия закона "О рынке природного газа", планировался переход к оплате за газ в энергоединицах. Это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще. Однако, этого так и не произошло. Поэтому решение НКРЭКУ о наложении штрафа, "Хмельницкгаз" будет оспаривать в судебном порядке согласно действующему законодательству.

ПАО "Хмельницкгаз" осуществляет распределение природного газа на территории Хмельницкой области (кроме г. Шепетовки и Шепетовского района) всем категориям потребителей. Ежегодные объемы транспортировки составляют более 700 млн м.куб. природного газа. ПАО "Хмельницкгаз" обеспечивает природным газом более 400 тыс. домовладений Хмельницкой области. Общий уровень газификации области составляет почти 80%, протяженность газовых сетей - более 17 тыс.км. Предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков области, что предоставляет гарантированные рабочие места 2 тысячам работников, стабильно входит в пятерку крупнейших и добросовестных налогоплательщиков Хмельницкой области. В бюджеты всех уровней ПАО "Хмельницкгаз" в 2018 году заплатил около 80 млн грн.