"Хмельницкгаз": инвестиции компании в газораспределительную систему составили 62 млн гривен

"Тариф на доставку газа, который действует с начала года, не дает возможности АО "Хмельницкгаз" осуществить комплексный редизайн систем распределения газа, в частности, и сетей, которые находятся в государственной собственности. Ведь компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников компенсации. Мероприятия по модернизации позволят компании уменьшить расходы технологического газа, а значит, в долгосрочной перспективе – уменьшать нагрузку на бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему Хмельницкой области определяется государственным регулятором НКРЭКУ. Все средства, определенные в тарифе на распределение, в полном объеме инвестируются в государственные сети. Выполнение инвестиционной программы котролюються регулятором.

В период с 2018 по 2020 годы, "Хмельницкгаз" осуществил реконструкцию около 30 км газопроводов и заменил 177 отключающих устройств. Также по словам пресс-службы, вместо устаревших шкафных газорегулирующих пунктов, которые исчерпали срок эксплуатации, установлено 103 новых современных ШГРП производства Львовского завода RGC Production.

"В ближайшее время "Хмельницкгаз" для редизайна изношенной газораспределительной системы области заменит 42 ГРП и 21 ШГРП, а также 29 станций катодной защиты сетей от коррозии, - отметил технический директор Дмитрий Помещик. – Также в наших первоочередных планах – осуществление замены устаревших домовых регуляторов давления в около 1800 потребителей частных домов на новые современные комбинированные регуляторы (КБРТ). В то же время, более 8,5 млн гривен запланированы на кольцевание газопроводов, замену поврежденных участков газопроводов и замену задвижек. Также для более 30 тысяч потребителей бесплатно будет проведена очередная государственная поверка счетчиков газа".

АО "Хмельницкгаз" призывает потребителей рассчитываться вовремя, чтобы редизайн газовых сетей был выполнен с соблюдением сроков.