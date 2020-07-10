"Хмельницкгаз": финансирование работ по безопасности сетей остается недостаточным

Более 5 лет финансирование работ по безопасности газораспределительной системы Хмельницкой области остается на уровне, значительно ниже необходимого. В то же время, 38% газораспределительных сетей региона уже полностью изношены.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

"В тарифе на доставку газа в Хмельницкой области предусмотрено 165 гривен на километр газопроводов в месяц. Это меньше, чем 27 гривен в день, в том числе и на проведение экстренных ремонтно-восстановительных работ и устранение аварийных ситуаций. До конца года еще 1 тыс. км газопроводов и около 200 газорегуляторных пунктов полностью исчерпают свой ресурс и станут потенциально опасными", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 1 июля 2020 года НКРЭКУ установила тариф на распределение газа для АО "Хмельницкгаз" на уровне 1,104 гривен с НДС, вместо анонсированного 1,20 гривен. Это позволит только поверхностно провести запланированные работы и экстренные ремонты на газораспределительной сети области. Поэтому из-за недостаточности тарифа, газовики не смогут модернизировать и провести реконструкции системы газоснабжения, также невозможно будет провести и бесплатную замену счетчиков потребителям, говорят в компании.

"Для полноценной модернизации газораспределительной системы Хмельницкой области необходимы инвестиции на уровне 203, 640 млн гривен с НДС в год. Это позволило повысить уровень безопасности газоснабжения и сделать систему намного эффективнее, - информирует технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. - В 2020 году Инвестпрограмма АО "Хмельницкгаз" составляет всего 81, 8 млн гривен на год".

По словам пресс-службы, газораспределительная сеть Хмельницкой области загружена лишь на 10% от своей проектной мощности, однако, для бесперебойной и безопасной доставки газа необходимо круглосуточно поддерживать полностью ее технически исправное состояние протяженностью около 18 тыс. км.