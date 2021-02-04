"Хмельницкгаз": более 70 тысяч потребителей пользуются Viber-ботом

Газовый вентиль (dtek.com)

Удобство обслуживания современными дистанционными сервисами 104.ua уже оценили более 70% потребителей газа Хмельницкой области. Самыми востребованными являются Личный кабинет на сайте 104.ua и Viber-бот 7104. Ими соответственно пользуются 54% и 18% потребителей газа области.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

В период пандемии дистанционные сервисы 104.uа стали современным и востребованным решением, чтобы потребители берегли время, здоровье и в постоянном круглосуточном доступе контролировали свои счета, говорят в пресс-службе. В то же время, самостоятельно вносили показания, платили за доставку и планировали дальнейшее использование энергоносителя, смотрели по потребности историю показаний.

"Для наших потребителей именно Viber-бот является самым доступным сервисом, ведь легкий в использовании и позволяет сопровождать даже пять лицевых счетов, помогая при этом родителям, пожилым соседям, родственникам, - говорит Ирина Ковальчук главный менеджер по обслуживанию клиентов. – Также именно с помощью вайбер-бота клиенты имеют возможность приобщить фотофиксацию показаний, чтобы избежать разногласий и закрепить данные документально".

По словам пресс-службы, только за прошлый год в Личном кабинете на сайте 104.uа зарегистрировались более 100 тысяч подолян, а в вайбер-боте более 40 тысяч, которые уже успешно контролируют лицевой счет, платят по выбранным платежным сервисом, вносят показания, а при необходимости распечатывают квитанцию.

"Сейчас клиенты АО "Хмельницкгаз" как в городах, так и отдаленных селах при наличии Интернета, продолжают активно регистрироваться в дистанционных сервисах 104.ua. Ведь не нужно ехать в район или ждать бумажной квитанции, потому что как Личный кабинет, так и вайбер-бот – всегда "под рукой" в постоянном доступе со всей необходимой информацией", - говорится в сообщении.