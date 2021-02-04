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"Хмельницькгаз": більш 70 тисяч споживачів користуються Viber-ботом

Хмельницький, Четвер 04 лютого 2021 18:17
"Хмельницькгаз": більш 70 тисяч споживачів користуються Viber-ботом
Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

Зручність обслуговування сучасними дистанційними сервісами 104.ua вже оцінили більше 70% споживачів газу Хмельницької області. Найзатребуванішими є Особистий кабінет на сайті 104.ua та Viber-бот 7104. Ними відповідно користуються 54% та 18% споживачів газу області.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

В період пандемії дистанційні сервіси 104.ua стали сучасним та затребуваним рішенням, аби споживачі берегли час, здоров’я та у постійному цілодобовому доступі контролювали свої рахунки, говорять у прес-службі. Водночас, самостійно вносили показання, сплачували за доставку та планували подальше використання енергоносія, переглядали за потреби історію показань.

"Для наших споживачів саме Viber-бот є найдоступнішим сервісом, адже легкий в користуванні та дозволяє супроводжувати навіть п’ять особових рахунків, допомагаючи при цьому батькам, літнім сусідам, родичам, - говорить Ірина Ковальчук головний менеджер з обслуговування клієнтів. – Також саме за допомогою вайбер-бота клієнти мають можливість долучити фотофіксацію показань, щоб уникнути розбіжностей та закріпити дані документально".

За словами прес-служби, лише за минулий рік у Особистому кабінеті на сайті 104.ua зареєструаались понад 100 тисяч подолян, а у вайбер-боті більше 40 тисяч, які вже успішно контролюють особовий рахунок, сплачують за обраним платіжним сервісом, вносять показання, а при необхідності роздруковують квитанцію.

"Наразі клієнти АТ "Хмельницькгаз" як в містах, так і віддалених селах при наявності Інтернету, продовжують активно реєструватися у дистанційних сервісах 104.ua. Адже не потрібно їхати в район або чекати паперової квитанції, тому що як Особистий кабінет, так і вайбер-бот – завжди "під рукою" у постійному доступі з усією необхідною інформацією", - йдеться у повідомленні.

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