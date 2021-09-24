"Хмельницкгаз": только 57% клиентов вовремя платят за услуги по доставке газа

Каждый девятый потребитель ни разу с начала года не оплатил полученные услуги доставки, а каждый пятый задерживает оплату на несколько месяцев. В компании отметили, что "Хмельницкгаз" вынужден взыскивать долги в судебном порядке.

"В этом году в суд передано три сотни дел должников, больше всего их в городах Хмельницком, Каменец-Подольском и Староконстантинове. Должникам придется оплатить немалые судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности. Кроме того, должники рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа 2021 года, в соответствии с Законом Украины №1657-IX, снят мораторий на отключение потребителей, имеющих задолженность за коммунальные услуги. Запрет на отключение распространяется только на регионы, где введен "красный" уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, уменьшилось количество потребителей, которые ни разу не платили за распределение. В начале года их было около 29 тысяч, по состоянию на 1 сентября 2021 года - 9.5 тысяч.

"В то же время, газораспределительная компания благодарит всех добросовестных потребителей за понимание и своевременную оплату счетов за доставку газа. Ведь, как известно, именно за счет тарифных средств круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба, поддерживается соответствующее давление газа в системе, проводятся ремонтные работы, а также обеспечивается в круглосуточном режиме работа всех технологических процессов по бесперебойной доставке газа к каждому потребителю", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что оплатить доставку и помочь осуществить оплату пожилым людям можно удобно из дома онлайн, по выбранному платежному сервису: