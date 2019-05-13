"Хмельницкгаз": более 500 км газопроводов требуют капитального ремонта и замены

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В текущем году компания планирует заменить 9,33 км распределительных газопроводов

Ежегодно количество газопроводов Хмельницкой области, которые исчерпали срок амортизации, возрастает более чем на 35 км. Всего для бесперебойной доставки газа потребителям необходимо заменить и капитально отремонтировать более 500 км. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Хмельницкгаз".

В текущем году "Хмельницкгаз" планирует заменить 9,33 км распределительных газопроводов. Их срок эксплуатации уже превысил 40 лет. Замены также требуют 46 газорегуляторных пунктов, 35 шкафних пунктов и 47 объектов электрохимзащиты. Однако, по словам пресс-службы, в действующем тарифе компании имеется лишь 19,7 млн гривен, а это 18% необходимых средств.

"Для стабильной доставки голубого топлива потребителям, особенно в зимний период необходимо отремонтировать 11,07 км сетей, - отмечает и.о. технического директора ПАО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. – Однако, мы сможем провести ремонт лишь 8,7 км. газопроводов и 65 сооружений на них. Для проведения полноценного ремонта нам необходимо более 107 млн гривен, и это при теперешней стоимости материалов".

В пресс-службе отметили, что ПАО "Хмельницкгаз" вынужден пока проводить только точечный ремонт. Компания распределяет газ более 400 тыс. клиентам. Для этого необходимо в течение года обслуживать более 17 тыс. км газопроводов и несколько тысяч сооружений на них.

"Сейчас единственным источником финансирования расходов ПАО "Хмельницкгаз" является утвержденный государственным регулятором тариф на распределение газа, который на сегодняшний день не покрывает необходимых затрат предприятия для обеспечения безаварийной работы газовой системы. Однако, на многочисленные обращения компании, национальная комиссия так и не предусмотрела надлежащего финансирования необходимых первоочередных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.