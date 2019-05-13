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"Хмельницькгаз": понад 500 км газопроводів потребують капітального ремонту та заміни

Новини » Енергетика    13.05.2019 - 16:58
"Хмельницькгаз": понад 500 км газопроводів потребують капітального ремонту та заміни
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

В поточному році компанія планує замінити 9,33 км розподільчих газопроводів

Щороку кількість газопроводів Хмельницької області, які вичерпали термін амортизації, зростає більш ніж на 35 км. Всього для безперебійної доставки газу споживачам необхідно замінити та капітально відремонтувати понад 500 км. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Хмельницькгаз".

В поточному році "Хмельницькгаз" планує замінити 9,33 км розподільчих газопроводів. Їх термін експлуатації вже перевищив 40 років. Заміни також потребують 46 газорегуляторних  пунктів, 35 шкафних пунктів та 47 об’єктів електрохімзахисту. Однак, за словами прес-служби, в діючому тарифі компанії наявно лише 19,7 млн гривень, а це 18% необхідних коштів.

"Для стабільної доставки блакитного палива споживачам, особливо в зимовий період необхідно відремонтувати 11,07 км мереж, - зауважує в.о. технічного директора ПАТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. – Однак, ми зможемо провести ремонт лише 8,7 км. газогонів та 65 споруд на них. Для проведення повноцінного ремонту нам необхідно понад 107 млн гривень, і це при теперішній вартості матеріалів".

У прес-службі зазначили, що ПАТ "Хмельницькгаз" змушений наразі проводити тільки точковий ремонт. Компанія розподіляє газ до більш як  400 тис. клієнтів. Для цього необхідно протягом року обслуговувати понад 17 тис. км газопроводів та кілька тисяч споруд на них.

"Наразі єдиним джерелом фінансування витрат ПАТ "Хмельницькгаз" є затверджений державним регулятором тариф на розподіл газу, який на сьогоднішній день  не покриває необхідних витрат підприємства для забезпечення безаварійної роботи газової системи. Однак, на численні звернення компанії, національна комісія так і не  передбачила належного фінансування необхідних першочергових заходів", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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