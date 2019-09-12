"Хмельницкгаз": более 20 производителей тепла до сих пор не выбрали поставщика газа

По состоянию на 12 сентября в Хмельницкой области насчитывается 24 производителя тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой более 12 тыс. домохозяйств и 44 бюджетные организации, среди которых учреждения образования и медицины. Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

Согласно законодательству, данные предприятия не имеют права использовать природный газ из газораспределительной системы, а "Хмельницкгаз" - осуществлять им доставку энергоносителя как предприятиям без поставщика.

В частности, это - Виньковецкое районное предприятие тепловых сетей, КП Тепловых сетей Дунаевецкого городского совета, КП Теплокоммунэнерго Ярмолинецьке, ВКПТМ Тепловик, Красиловское предприятие тепловых сетей, Изяславтеплосеть и ряд Объединений совладельцев многоквартирных домов.

"В преддверие отопительного периода мы обращаемся к руководителям предприятий области, которые до сих пор остаются без поставщика, выполнить требования законодательства и гарантированно получать газ, - информирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. – Ведь, согласно изменениям в Кодекс ГТС, наша газораспределительная компания обязана будет прекратить доставку газа таким компаниям. Поэтому, чтобы не оставить тысячи потребителей без тепла, владельцы теплоснабжающих предприятий должны подготовиться к отопительному сезону и войти в реестр поставщика газа".

Действующее законодательство не запрещает отключения потребителей газа даже во время отопительного сезона. Следовательно, поставщик газа для нужд населения направляет поручение оператору на отключение ГРМ (АО "Хмельницкгаз"). Однако, по словам пресс-службы, отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих теплом подолян, а также предприятия и учреждения, может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера с непредсказуемыми последствиями.

Поэтому для устойчивого прохождения отопительного периода АО "Хмельницкгаз" предварительно соответствующими письмами проинформировало о ситуации, сложившейся в области, Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году Кабинетом Министров Украины было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительством еще не принято.

"Сейчас горьким уроком нарушения требований законодательства, стала прошлогодняя ситуация в Кривом Роге, когда 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в морозы и были вынуждены выйти на акции протеста. А сотрудники предприятий-производителей тепла умышленно срывали пломбы, перекладывая ответственность за свои действия на газораспределительную компанию, которая действовала исключительно в законном порядке. Поэтому органам местного самоуправления, собственникам предприятий до начала отопительного сезона необходимо принять все необходимые меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа, а также бесперебойно и ответственно прошли отопительный сезон", - говорится в сообщении.