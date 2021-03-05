По состоянию на 5 марта произошли изменения в карте адаптивного карантина в Украине . В частности, Хмельницкая область перешла в "оранжевую зону".

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения .

На сегодня в "красной зоне" остаются Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там превышен коэффициент выявления новых случаев COVID, а также уровень госпитализаций.

По сравнению со вчерашним днем, в "оранжевую зону" перешла Хмельницкая область, в которой превышен уровень госпитализаций. Сама по себе эта зона не означает введение новых ограничений, но это является тревожным сигналом.

Кроме того, в "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Остальные регионы Украины - "в желтой зоне".

Фото: карта адаптивного карантина