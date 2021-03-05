За станом на 5 березня відбулися зміни у карті адаптивного карантину в Україні . Зокрема, Хмельницька область перейшла до "помаранчевої зони".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я .

На сьогодні у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Там перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій.

У порівнянні з вчорашнім днем, до "помаранчевої зони" перейшла Хмельницька область, в якій перевищено рівень госпіталізацій. Сама по собі ця зона не означає введення нових обмежень, але це є тривожним сигналом.

Крім того, в "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Інші регіони України - "у жовтій зоні".

Фото: карта адаптивного карантину