ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Хмельниччині сталася аварія на ЛЕП: багато людей залишилося без світла

Новость на русском →
Хмельницький, Середа 16 листопада 2022 18:34
На Хмельниччині сталася аварія на ЛЕП: багато людей залишилося без світла Ілюстративне фото: у Хмельницькій області сталася аварія на ЛЕП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 16 листопада, у Хмельницькій області на лінії електропередач сталася аварія. Майже півтисячі споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"У Хмельницькій області є аварійне відключення електропостачання через аварію на одній з ліній електропередач. Без світла залишається орієнтовно 420 тисяч споживачів", - написав Гамалій.

За його словами, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, внаслідок ударів окупантів у низці регіонів України було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вимкнення світла Линия электропередач Електроенергія Хмельницкая область
NEWS
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму