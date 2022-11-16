На Хмельниччині сталася аварія на ЛЕП: багато людей залишилося без світла
Ілюстративне фото: у Хмельницькій області сталася аварія на ЛЕП (Getty Images)
У середу, 16 листопада, у Хмельницькій області на лінії електропередач сталася аварія. Майже півтисячі споживачів залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.
"У Хмельницькій області є аварійне відключення електропостачання через аварію на одній з ліній електропередач. Без світла залишається орієнтовно 420 тисяч споживачів", - написав Гамалій.
За його словами, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, вчора, 15 листопада, внаслідок ударів окупантів у низці регіонів України було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
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