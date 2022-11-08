Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 8 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. При цьому істотні опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура повітря вночі очікується на рівні 1-6° тепла, вдень 7-12°. У східних, більшості центральних та південних областей вночі - від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 4-9° тепла.

У західних та південних областях місцями можливий туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві та області

У столиці та Київській області також буде хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів.

Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°. По області вночі очікується 1-6° тепла, вдень 7-12°. Вітер південно-західний , 5-10 м/с.

Нагадаємо, що незабаром погода в Україні піднесе неприємний сюрприз. Теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.

До того ж, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягнув понад три метри.

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