Хмара про захист українського неба

За словами Хмари, Україна максимально намагається захистити життя і своє небо від російського повітряного терору.

"Проти реактивних дронів і крилатих ракет ми насамперед покладаємося на бойову авіацію та зенітні ракетні комплекси. Наразі посилюємо ці спроможності", - каже міністр.

Водночас Україна робить ставку на дешевші рішення, які можна швидко масштабувати:

зенітно-артилерійські модулі,

дрони-перехоплювачі,

засоби РЕБ.

Хмара зазначив, що сьогодні українські винищувачі є ефективною відповіддю і на крилаті ракети.

"Але для цього важливо забезпечити достатню кількість ракет "повітря-повітря", - каже він.

Міністр уточнив, що Україна діє проти балістики РФ асиметрично - знищує ворожі пускові установки.

"За останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 "Іскандерів" та С-400. Також ми будуємо та нарощуємо систему РЕБ", - зауважив він.