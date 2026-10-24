Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні

Системи моніторингу Міністерства оборони України фіксують відновлення швидкості військового Starlink до понад 400 км/год.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Євгеній Хмара розповів у коментарі журналістам.
За його словами, Міноборони фіксує швидкість більше 400 км/год, зв'язок стабільний.
"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та звʼязку", - зазначив Хмара.
Водночас Міноборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна у Міноборони повідомили, що в Україні 24 жовтня військовий Starlink відновив роботу на швидкості 161 км/год.