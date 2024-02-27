Хлопці на вечірці вигукували гасла "кадирівців" і стріляли з пістолета. Їх затримала СБУ

Деталі справи

Правоохоронці "за гарячими слідами" встановили особи та місцезнаходження мешканців Київської області, які поширили відео на підтримку країни-агресора.

Йдеться про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.

Провокаційні висловлювання молоді люди записали на відео, а 26 лютого цей запис з'явився в одному з популярних месенджерів.

Зловмиснику загрожує в'язниця

За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, в результаті яких затримано автора антиукраїнського відео.

Під час обшуків у його будинку в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також у помешканні молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.

Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за фактом хуліганства. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років в'язниці", - додали в СБУ.

Кримінальне переслідування Кадирова і його соратників

У 2022 році глава Чечні Рамзан Кадиров і двоє його найближчих поплічників отримали підозри за злочини в Україні.

Також керівниця "фонду" Кадирова "волонтери Ахмата" виправдовувала агресію РФ на окупованій частині Луганської області. Правоохоронці заочно оголосили їй підозру у злочині проти України.

А колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника викрили у співпраці з російськими спецслужбами і соратником Кадирова.