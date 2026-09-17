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Хліб "переписав" цінники, яйця подешевшали: як змінилися ціни в супермаркетах 17 вересня

11:15 17.09.2026 Чт
3 хв
aimg Марія Кучерявець
Хліб "переписав" цінники, яйця подешевшали: як змінилися ціни в супермаркетах 17 вересня Фото: цінники в супермаркетах оновилися 17 вересня (Getty Images)
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В українських супермаркетах за останню добу змінилися цінники на продукти. Найбільше коливання цін торкнулося хліба, курячих яєць та молока.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 17 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Як змінилися ціни в супермаркетах за добу

Хліб: Змінилися лише доступні акційні та бюджетні позиції на полицях. У "Сільпо" замість "Дніпровського" (550 г за 11,99 грн) найдешевшим виявився "Сумська Паляниця" (350 г за 14,59 грн), а в Novus замість акційного "Цар Хліб" (24,99 грн) з'явився "Marka Promo" (400 г за 25,79 грн).

Яйця: В "Ашані" поштучні яйця категорії С1 подешевшали з 5,40 грн до 5,20 грн/шт (з 54,00 до 52,00 грн за десяток). У той же час у Novus з'явилася дешевша позиція - десяток Marka Promo за 70,48 грн (замість "Ясенсвіт" по 72,99 грн днем раніше).

Молоко: У Novus запустили акцію на ультрапастеризоване молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - ціна впала з 53,99 грн до 34,99 грн (напередодні найдешевша позиція 900 г тут коштувала 37,79 грн). В інших мережах ціни без змін.

Хліб &quot;переписав&quot; цінники, яйця подешевшали: як змінилися ціни в супермаркетах 17 вересня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка та олія: Вартість повністю збереглася на рівні 16 вересня у всіх мережах - акційна гречка в "Сільпо" тримається по 54,99 грн/кг, а найдешевша соняшникова олія (0,5 л) в "Ашані" коштує 49,40 грн.

Детальні ціни в супермаркетах (17 вересня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці (0,35 кг) - 14,59 грн
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хліб "Marka Promo Український" половина нарізаний (400 г) - 25,79 грн

Гречка

  • "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 71,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

  • "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 5,20 грн/шт (52,00 грн за десяток)
  • "Сільпо": яйця курячі "Повна Чаша" С1 категорія (10 шт) - 59,91 грн
  • Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 70,48 грн
  • АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт) - 73,30 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 20,40 грн
  • "Сільпо": молоко "Козацька ферма" 2,5% (500 г) - 12,19 грн
  • "Ашан": молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6% (900 г) - 39,40 грн
  • Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% 900 г 34,99 грн (замість 53,99 грн в межах акції)

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • "Сільпо": олія соняшникова "Королівський смак" рафінована (0,5 л) - 57,99 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Королівський смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн
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