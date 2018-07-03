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На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Водяного

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 18:12
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение вторника, 3 июля, от 7 часов утра и до 18 часов, боевики обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки и Водяного. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях с применением стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное", - указано в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - добавили в штабе.

Фото: сводка ООС состоянием на 18:00 3 июля (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 2 июля, российские оккупационные войска продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. В результате обстрела ранения получил один украинский военнослужащий.

Добавим, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года. 

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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