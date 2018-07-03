На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки та Водяного

Втрат серед українських військовослужбовців немає

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом вівторка, 3 липня, від 7 години ранку і до 18 години, бойовики обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки та Водяного. Про це йдеться у повідомленні перс-центру штабу ООС в Facebook.

"Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням стрілецької зброї по наших позиціях у районі населених пунктів Авдіївка та Водяне", - вказано у повідомленні.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

"Українські захисники контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога", - додали в штабі.

Фото: зведення ООС станом на 18:00 3 липня (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 2 липня, російські окупаційні війська продовжували активність практично по всій лінії зіткнення. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовослужбовець.

Додамо, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року.