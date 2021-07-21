На всех химобъектах страны проведут внеплановые проверки, - Монастырский
После аварии на химзаводе под Ровно по всей Украине проведут внеплановые проверки на химически опасных объектах. Их должны сделать до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Дениса Монастырского на заседании правительства.
Проверки будут совместно проводить Гоструда, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госэкологии.
"С целью предупреждения и недопущения подобных аварий, считаем необходимым поручить... проведение внеплановых совместных проверок всех химически опасных объектов первой и второй степеней химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий", - сказам Монастырский.
Министр добавил, что эту проверку "можно сделать до конца года".
Ранее в Министерстве внутренних дел Украины назвали предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно.
РБК-Украина писало, что по факту аварии возбуждено уголовное производство.