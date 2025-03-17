HIMARS знищив бронетехніку разом із майстернею морпіхів РФ (відео)

"Розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґури" відправила Fly Eye 3.0 на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів". Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої "корита", ніби це могло врятувати їх від реальності. Але якщо тобі треба варити БТРи, щоб вони не розліталися - може, проблема не в броні, а в кармі?" - сказано у повідомленні.

Як зазначають українські військові, окупанти хотіли покращити броню, а "покращили статистику своїх втрат".

"HIMARS провів фінальне тестування їхніх виробів. У результаті - майстерня згорнулася разом із клієнтами", - розповіли представники "Маґури".

HIMARS для України

HIMARS- це високомобільна артилерійська ракетна система, американської компанії Lockheed Martin. Вона оснащена шістьма ракетами типу GMLRS або однією оперативно-тактичною ракетою ATACMS, що дозволяє з високою точністю уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Завдяки своїй мобільності та швидкому розгортанню HIMARS став ефективною зброєю для знищення командних пунктів, складів боєприпасів та логістичних вузлів противника.

Система HIMARS широко застосовується в Україні для контрбатарейної боротьби та завдавання ударів по тилових позиціях російських військ. Українські військові успішно використовують HIMARS для руйнування ворожої логістики, знищення складів боєприпасів і вразливих командних пунктів, що серйозно ускладнює постачання російських військ на передовій.

Зокрема, наприкінці грудня Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. Окупанти з'їхались на нараду та були ліквідовані HIMARS.