ХХVI Всеукраинский день логиста: Success stories в логистике 2021 состоится в Киеве 26 ноября 2021 г.

26 ноября в Киеве состоится Главное ежегодное событие логистической отрасли Украины – ХХVI ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА: Success stories в логистике 2021».
Всеукраинский День Логиста традиционно соберет более 300 собственников и управленцев логистических компаний, чтобы обменяться опытом с представителями бизнеса и экспертами, обсудить тенденции развития логистики, поделиться своими достижениями, перенять успешный опыт для дальнейшего повышения эффективности собственного бизнеса.
Среди участников Всеукраинского Дня Логиста 2021 ведущие компании:
Meest Ukraine, Carlsberg Ukraine, Cushman & Wakefield, YUGCONTRACT, Алло, Пепсико Украина, Тедис Украина, Sotass LLC, ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина, Goodex, Consulting for Retail, Муравьиная логистика, Феникс Инвест Трейд, Тальман, Global Logistics, ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE Ltd, Богач Плюс, Керхер, Окко-драйв, сеть магазинов EVA, СВИТОЧ, Smart Group, Гилея, Яготинский маслозавод, UBC, EDIN, Слуно, Бумажный Змей, Родинна Ковбаска , Иприс-Профиль, Дельта Плюс Украина, КОЛОРСТАР, Лантманнен Акса, Ренус Фрайт Логистикс, Союз Автоматизаторов Бизнеса и другие.
Для участников Конференции будут организованы три параллельных зала:
1 зал – Оптимизация транспортной логистики. Практический опыт.
2 зал – Оптимизация складской логистики. Готовые кейсы по внедрению.
3 зал – ВЭД. Новые реалии международной логистики.
В программе конференции будет представлен лучший украинский и мировой опыт. Среди вопросов:
• Быстрая обработка заказов в полевых условиях.
• Европейские кейсы почтово-логистических решений для бизнеса и их имплементации в Украине.
• KPI отдела транспорта, три справедливости в оплате труда работника.
• Последняя миля в Е-коме на примере одного из крупнейших маркетплейсов Украины.
• Электронная ТТН: бизнес-возможности.
• Использование системы управления складом Instock WMS на складах производителя рыбной продукции в условиях холодной логистики.
• Smart Pack – инновационное решение для оптимизации процесса загрузки на складах, РЦ и терминалах.
• Перспективы развития логистической недвижимости. Стоимость, спрос, территория.
• С какими трудностями сталкиваются компании при автоматизации складских и логистических систем?
• Логистика деревянных паллет, тренды рынка, готовые работающие решения.
• Внедрение и практика процесса Sales & Operations Planning в Карлсберг Украина.
• Карантинные вызовы и виды складских заказов.
• Как запустить поставки с нового РЦ за 3 месяца на 250+ магазинов?
• Риск-менеджмент в логистической системе компании.
• Totalcheq. Проверить все – быстро и удобно.
• Работа в складской логистике: кейс Fozzy Group.
• Контроль таможенных органов ВЭД и ответственность за возможные нарушения, упрощение таможенных процедур при ВЭД в международной торговле (статус АЭО).
• Проблемные вопросы определения таможенной стоимости. Корректировка. Принципы доказательства. Судебная практика.
Также будут рассмотрены многие другие актуальные вопросы.
Участие в Конференции предоставит возможность участникам
- найти варианты решения задержек на всех этапах цепочки поставок, улучшить эффективность складской обработки товаров;
- познакомиться с решениями актуальных вопросов аутсорсинговой логистики;
- получить практические рекомендации в сфере таможенной логистики;
- обменяться уникальным опытом с другими участниками логистического рынка Украины;
- познакомиться с новыми логистическими решениями и услугами на выставке, которая состоится в рамках конференции и быть в тренде, используя передовые логистические технологии;
- провести переговоры с потенциальными клиентами и партнерами, что позволит наладить новые связи и заключить соглашения о сотрудничестве.
В рамках ХХVI ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА: SUCCESS STORIES В ЛОГИСТИКЕ 2021 впервые в Украине пройдет награждение победителей национальной Премии - Ukrainian Logistics Award-2021.
Партнеры конференции:
Генеральный партнер/ІТ-Партнер - Системный интегратор Sotass
Главный партнер по Автоматизации логистики - Consulting for Retail
Официальный партнер логистики последней мили- Муравьиная логистика
Логистический партнер - Мист Экспресс
Паллетный партнер – Богач Плюс
ІТ Консалтинговый партнер - Слуно Украина
Партнер Международных перевозок - Global Logistics
Официальный партнер – ТЕДИС Украина
Партнер кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд
ИТ партнер – Союз Автоматизаторов Бизнеса
Трансформационный партнер – YouCoach
Инновационный логистический партнер – Logistic Plus Ukraine
Логистический партнер – SAT
Партнер электронных решений – EDIN
Ознакомится с детальной информацией, программой и зарегистрироваться на Конференцию ХХVI ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА 2021 можно по ссылке ЗДЕСЬ. Используйте промокод: RBK и получите скидку 5%.
Обсудить условия участия в Конференции в качестве Партнера (спонсора) и быстро зарегистрироваться в качестве участника можно по телефону: +38 067 828 2259