ХХVI Всеукраинский день логиста: Success stories в логистике 2021 состоится в Киеве 26 ноября 2021 г.

26 ноября в Киеве состоится Главное ежегодное событие логистической отрасли Украины – ХХVI ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА: Success stories в логистике 2021 ».

Всеукраинский День Логиста традиционно соберет более 300 собственников и управленцев логистических компаний, чтобы обменяться опытом с представителями бизнеса и экспертами, обсудить тенденции развития логистики, поделиться своими достижениями, перенять успешный опыт для дальнейшего повышения эффективности собственного бизнеса.

Среди участников Всеукраинского Дня Логиста 2021 ведущие компании:

Meest Ukraine, Carlsberg Ukraine, Cushman & Wakefield, YUGCONTRACT, Алло, Пепсико Украина, Тедис Украина, Sotass LLC, ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина, Goodex, Consulting for Retail, Муравьиная логистика, Феникс Инвест Трейд, Тальман, Global Logistics, ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE Ltd, Богач Плюс, Керхер, Окко-драйв, сеть магазинов EVA, СВИТОЧ, Smart Group, Гилея, Яготинский маслозавод, UBC, EDIN, Слуно, Бумажный Змей, Родинна Ковбаска , Иприс-Профиль, Дельта Плюс Украина, КОЛОРСТАР, Лантманнен Акса, Ренус Фрайт Логистикс, Союз Автоматизаторов Бизнеса и другие.

Для участников Конференции будут организованы три параллельных зала:

1 зал – Оптимизация транспортной логистики. Практический опыт.

2 зал – Оптимизация складской логистики. Готовые кейсы по внедрению.

3 зал – ВЭД. Новые реалии международной логистики.

В программе конференции будет представлен лучший украинский и мировой опыт. Среди вопросов:

• Быстрая обработка заказов в полевых условиях.

• Европейские кейсы почтово-логистических решений для бизнеса и их имплементации в Украине.

• KPI отдела транспорта, три справедливости в оплате труда работника.

• Последняя миля в Е-коме на примере одного из крупнейших маркетплейсов Украины.

• Электронная ТТН: бизнес-возможности.

• Использование системы управления складом Instock WMS на складах производителя рыбной продукции в условиях холодной логистики.

• Smart Pack – инновационное решение для оптимизации процесса загрузки на складах, РЦ и терминалах.

• Перспективы развития логистической недвижимости. Стоимость, спрос, территория.

• С какими трудностями сталкиваются компании при автоматизации складских и логистических систем?

• Логистика деревянных паллет, тренды рынка, готовые работающие решения.

• Внедрение и практика процесса Sales & Operations Planning в Карлсберг Украина.

• Карантинные вызовы и виды складских заказов.

• Как запустить поставки с нового РЦ за 3 месяца на 250+ магазинов?

• Риск-менеджмент в логистической системе компании.

• Totalcheq. Проверить все – быстро и удобно.

• Работа в складской логистике: кейс Fozzy Group.

• Контроль таможенных органов ВЭД и ответственность за возможные нарушения, упрощение таможенных процедур при ВЭД в международной торговле (статус АЭО).

• Проблемные вопросы определения таможенной стоимости. Корректировка. Принципы доказательства. Судебная практика.

Также будут рассмотрены многие другие актуальные вопросы.

Участие в Конференции предоставит возможность участникам

- найти варианты решения задержек на всех этапах цепочки поставок, улучшить эффективность складской обработки товаров;

- познакомиться с решениями актуальных вопросов аутсорсинговой логистики;

- получить практические рекомендации в сфере таможенной логистики;

- обменяться уникальным опытом с другими участниками логистического рынка Украины;

- познакомиться с новыми логистическими решениями и услугами на выставке, которая состоится в рамках конференции и быть в тренде, используя передовые логистические технологии;

- провести переговоры с потенциальными клиентами и партнерами, что позволит наладить новые связи и заключить соглашения о сотрудничестве.

В рамках ХХVI ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА: SUCCESS STORIES В ЛОГИСТИКЕ 2021 впервые в Украине пройдет награждение победителей национальной Премии - Ukrainian Logistics Award-2021.

Партнеры конференции:

Генеральный партнер/ІТ-Партнер - Системный интегратор Sotass

Главный партнер по Автоматизации логистики - Consulting for Retail

Официальный партнер логистики последней мили- Муравьиная логистика

Логистический партнер - Мист Экспресс

Паллетный партнер – Богач Плюс

ІТ Консалтинговый партнер - Слуно Украина

Партнер Международных перевозок - Global Logistics

Официальный партнер – ТЕДИС Украина

Партнер кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд

ИТ партнер – Союз Автоматизаторов Бизнеса

Трансформационный партнер – YouCoach

Инновационный логистический партнер – Logistic Plus Ukraine

Логистический партнер – SAT

Партнер электронных решений – EDIN