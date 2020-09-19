"Хезболла" вывозила в Европу аммиачную селитру для подготовки терактов, - Госдеп

Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com/NYTBen)

Ливанское радикальное движение "Хезболла" с 2012 года переправляет в Европу нитрат аммония (аммиачную селитру). Это вещество можно использовать для изготовления взрывчатых веществ и проведения терактов.

Об этом во время онлайн-форума, организованного Американским еврейским комитетом, заявил координатор Госдепа США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлз, передает Euronews.

Он утверждает, что боевики "Хезболлы" хранят нитрат аммония во Франции, Греции, Италии, Испании, Швейцарии и других странах.

Перевозка химикатов осуществлялась под видом холодных компрессов в аптечках первой помощи, сказал Сэйлз.

По его мнению, "Хезболла" готовится проводить крупные террористические атаки в Европе.

Он не привел никаких доказательств такой транспортировки.

Нитрат аммония обычно используется в качестве удобрения. При этом он опасен при хранении, что подтвердил инцидент в столице Ливана Бейруте.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов. Правоохранители Ливана утверждают, что в порту произошел взрыв селитры. В результате взрыва погибли уже более 220 человек, еще около 5 тысяч пострадали.

Ранее Трамп заявил, что по мнению военных чиновников США, взрыв в Бейруте похож на нападение, взорваться могла бомба.