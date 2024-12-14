"Хезболла" втратила маршрут постачання озброєнь через Сирію

"Так, на даному етапі "Хезболла" втратила маршрут постачання військових вантажів через Сирію, але ця втрата - лише частина роботи опору. Може прийти новий режим, і цей маршрут повернеться в нормальне русло, і ми зможемо шукати інші шляхи", - сказав він.

Це був перший коментар ватажка ліванського угруповання після повалення сирійського диктатора. При цьому, під час своєї промови він не згадав Асада.

Reuters пояснює, що за часів Асада підтримувана Іраном "Хезболла" використовувала сирійську державу для доставки зброї та іншої військової техніки з Ірану через Ірак і Сирію до Лівану. Однак 6 грудня 2024 року антиасадівські бійці захопили кордон з Іраном і перекрили цей маршрут, а через два дні ісламістські повстанці захопили столицю Дамаск.

Також агентство пише, що угруповання почало втручатися у справи Сирії в 2013 році, щоб допомогти Асаду боротися з повстанцями, які в той час намагалися його повалити. Минулого тижня, коли повстанці наближалися до Дамаска, угруповання відправило туди офіцерів-наглядачів, щоб ті контролювали виведення своїх військ.