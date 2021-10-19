В Херсонской ОГА показали отремонтированную дорогу к заповеднику "Аскания-Нова"

В Херсонской области отремонтирована дорога на подъезде к биосферному заповеднику "Аскания-Нова" на трассе Р-47 "Херсон - Новая Каховка - Геническ". Ремонт был выполнен по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Подъезд к заповеднику был восстановлен по всей протяженности - 22,3 км.
"Выполнены холодное фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, стабилизация грунтового основания земляного полотна с применением геотекстильного материала толщиной 20 см, ликвидация локальных просадок покрытия, устройство выравнивающего слоя основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси ЩПС-20, обработанной цементом средней толщиной 15 см, устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см, устройство 5-сантиметрового слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15", - говорится в сообщении ОГА.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил среди планов по реализации программы "Большая стройка" обновления и строительство 4,5 тыс. км дорог национального значения и 2 тыс. км местного.