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В Херсонской области снова заработал Viber

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Херсон, Среда 06 июля 2022 18:16
В Херсонской области снова заработал Viber Фото: Viber в Херсонской области снова работает (makeuseof com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытались заблокировать Viber на временно захваченных территориях Херсонской области. Мессенджер уже возобновил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Отмечается, что вчера, 5 июля, оккупационная "власть" в Херсонской области заявила о блокировке приложения Viber. Таким образом преступники пытались ограничить доступ украинцев к проверенной информации и онлайн-банкингу.

Представители Viber отметили, что попытки блокировки приложения были нивелированы. Мессенджер полностью доступен для всех пользователей.

"Любые попытки ограничения доступа к информации - это манипуляция для усиления влияния российской пропаганды на людей в оккупации, путем их изоляции от правды", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты в Херсонской области ограничили доступ к YouTube и Instagram.

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Viber Херсонская область
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