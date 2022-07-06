В Херсонской области снова заработал Viber

Российские оккупанты пытались заблокировать Viber на временно захваченных территориях Херсонской области. Мессенджер уже возобновил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram .

Отмечается, что вчера, 5 июля, оккупационная "власть" в Херсонской области заявила о блокировке приложения Viber. Таким образом преступники пытались ограничить доступ украинцев к проверенной информации и онлайн-банкингу.

Представители Viber отметили, что попытки блокировки приложения были нивелированы. Мессенджер полностью доступен для всех пользователей.

"Любые попытки ограничения доступа к информации - это манипуляция для усиления влияния российской пропаганды на людей в оккупации, путем их изоляции от правды", - говорится в сообщении.