У Херсонській області знову запрацював Viber
Російські окупанти намагалися заблокувати Viber на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Месенджер уже відновив роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
Зазначається, що вчора, 5 липня, окупаційна "влада" Херсонської області заявила про блокування застосунку Viber. Таким чином злочинці намагалися обмежити доступ українців до перевіреної інформації та онлайн-банкінгу.
Представники Viber зазначили, що спроби блокування застосунку було нівельовано. Месенджер повністю доступний для всіх користувачів.
"Будь-які спроби обмеження доступу до інформації - це маніпуляція для посилення впливу російської пропаганди на людей в окупації, шляхом їх ізоляції від правди", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти у Херсонській області обмежили доступ до YouTube та Instagram.
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