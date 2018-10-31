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В Херсонской области запретят полеты над Черным морем из-за ракетных испытаний

Новости » Общество    31.10.2018 - 20:40
Фото: ракетные учения (facebook.com /oleksandr.turchynov)
Фото: ракетные учения (facebook.com /oleksandr.turchynov)

Воздушное пространство над Черным морем в этом районе будет закрыто с 1 по 4 ноября

В Херсонской области 1 ноября начнутся испытания управляемых ракет, воздушное пространство над Черным морем в этом районе будет закрыто с 1 по 4 ноября. Об этом заявил официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Дмитрий Струтинский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовится к отражению российской агрессии в Азовском море. Ранее президент присутствовал в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности украинских Военно-морских сил.

13 октября президент Петр Порошенко подписал указ № 320/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе". 

Согласно решению СНБО, правительство должно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей. Кроме того, Кабмину поручено отработать общую позицию Украины с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе на севере Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на материковую часть Украины.

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