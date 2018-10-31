У Херсонській області заборонять польоти над Чорним морем через ракетні випробування

Фото: ракетні вчення (facebook.com /oleksandr.turchynov)

Повітряний простір над Чорним морем в цьому районі буде закрито з 1 по 4 листопада

В Херсонській області 1 листопада почнуться випробування керованих ракет, повітряний простір над Чорним морем в цьому районі буде закрито з 1 по 4 листопада. Про це заявив офіційний представник командування Повітряних сил Збройних сил Дмитро Струтинський, передає РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"Завтра почнуться льотно-випробувальні навчання в Херсонській області з випробування керованих ракет до зенітно-ракетних комплексів", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готується до відбиття російської агресії в Азовському морі. Раніше президент був присутній в Маріуполі на комплексних тактичних навчаннях сил оборони морського узбережжя. Він відзначив високий рівень боєздатності українських Військово-морських сил.

13 жовтня президент Петро Порошенко підписав указ № 320/2018, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні і Сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

Згідно з рішенням РНБО, уряд має прийняти Морську доктрину України та удосконалити нормативно-правову базу захисту національних інтересів в акваторії Азовського і Чорного морів. Крім того, Кабміну доручено відпрацювати спільну позицію України з міжнародними партнерами щодо протидії техногенній катастрофі на півночі Криму, а також забезпечити заходи протидії її поширенню на материкову частину України.