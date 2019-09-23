ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Херсонской области произошла драка с участием экс-депутата облсовета

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 10:02
В Херсонской области произошла драка с участием экс-депутата облсовета
Фото: избитый депутат (facebook.com/vlasov.oleksandr)

Экс-депутат облсовета избил депутата Олешковского райсовета

В селе Правые Саги (Херсонская область) произошла драка с участием экс-заместителя главы Херсонской ОГА, экс-депутата облсовета Евгения Рищука. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook депутата Днепровского райсовета Александра Власова.

Кроме этого, информацию о драке подтвердил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев. Он написал в Facebook, что Рищук избил депутата Олешковской районной совета Романа Чухалова.

Опубликовано Александром Власовым Воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Кроме того, в полиции области сообщили, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры произошла драка. В полицию позвонил местный житель и сообщил, что его ударил в лицо 42-летний мужчина.

Фото: место драки (facebook.com/vlasov.oleksandr)

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку в совершение хулиганских действий.

Отметим, в июле Годунок стал фигурантом еще одного скандала, когда во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал его из помещения.

На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ Депутаты нашли много недостатков в проекте Государственного бюджета
Новости Украины Херсонская областьдракадепутаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь