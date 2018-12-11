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В Херсонской области проходят тактические военные учения

Новости » Общество    11.12.2018 - 14:48
В Херсонской области проходят тактические военные учения
Фото: военные учения под Херсоном (mil.gov.ua)

Сейчас бригада территориальной обороны проводит практическую фазу учений

В Херсонской области сегодня, 11 декабря, начались тактические учения бригады территориальной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что личный состав укомплектован в полном объеме.

"Военнообязанные, которые прибыли к месту проведения тактических учений прошли регистрацию, они размещены в спальных помещениях и уже попробовали солдатской пищи по новым нормам суточного рациона", - сообщили в Минобороны.

Вчера военнообязанные присягнули на верность украинскому народу, а уже сегодня во время практических упражнений по стрельбе испытывали свои навыки и умения владения оружием.

Сейчас бригада территориальной обороны в Херсонской области проводит практическую фазу учений.

Напомним, Украина начала готовиться к учениям "Си Бриз 2019": 10 декабря в Киеве началась начальная планирующая конференция украинско-американских учений. 

Так, в конференции принимают участие представители США, Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, Румынии, Дании, Норвегии, Турции, Молдовы. Кроме национальных ВМС к мероприятию будут привлечены представители Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии и Антитеррористического центра при СБУ.

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