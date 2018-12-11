У Херсонській області проходять тактичні військові навчання

Фото: військові навчання під Херсоном (mil.gov.ua)

Зараз бригада територіальної оборони проводить практичну фазу навчань

В Херсонській області сьогодні, 11 грудня, почалися тактичні навчання бригади територіальної оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що особовий склад укомплектований у повному обсязі.

"Військовозобов'язані, які прибули до місця проведення тактичних навчань пройшли реєстрацію, вони розміщені в спальних приміщеннях і вже скуштували солдатської їжі за новими нормами добового раціону", - повідомили в Міноборони.

Вчора військовозобов'язані присягнули на вірність українському народу, а вже сьогодні під час практичних вправ зі стрільби випробовували свої навички та вміння володіння зброєю.

Зараз бригада територіальної оборони в Херсонській області проводить практичну фазу навчань.

Нагадаємо, Україна почала готуватися до навчань "Сі Бриз 2019": 10 грудня в Києві розпочалася початкова плануюча конференція українсько-американських навчань.

Так, у конференції беруть участь представники США, Болгарії, Грузії, Латвії, Литви, Румунії, Данії, Норвегії, Туреччини, Молдови. Крім національних ВМС до заходу будуть залучені представники Державної прикордонної служби України, Національної гвардії та Антитерористичного центру при СБУ.