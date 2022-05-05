В Херсонской области оккупанты намерены запретить Facebook и Instagram, - СМИ

Оккупационная администрация Херсонской области намерена запретить социальные сети, которые по их мнению вредят стабильности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Кирилл Стремоусов, которого оккупационные войска назначили «заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области», сообщил, что в ближайшее время на территории области будут запрещены Facebook, Instagram Фейсбук «и другие группы, дискредитирующие даже своими названиями наш регион».

Он также убежден, что иностранные социальные сети выступают как экстремистские организации, направленные на дестабилизацию ситуации в нашем регионе.