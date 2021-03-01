В Херсонской области очередной факт массовой гибели птиц

В Херсонской области зафиксирован новый факт массовой гибели птиц на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский". В районе рек Конка и Гнилуша обнаружили 20 погибших лебедей.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале .

Сообщается, что специалисты региональной лаборатории ветеринарной медицины и местного управления Госпотребслужбы отобрали 5 трупов погибших лебедей и направили их на исследование на птичий грипп и болезнь Ньюкасла.

Сегодня проводится обследование акватории Днепра, Конки и Гнилуши на предмет наличия дополнительных фактов гибели птиц. В ближайшее время пройдет заседание районной и областной Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.