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В Херсонской области из-за обстрелов оккупантов сгорели более 240 гектаров пшеницы

Фото: в Херсонской области сгорели 240 гектаров пшеницы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области из-за обстрелов врага сгорели более 240 гектаров пшеницы. Также уничтожены около 10 гектаров леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию региона.

Отмечается, что в Бериславском районе российский снаряд попал в поле вблизи сел Федоровка и Малая Шестерня. Огонь уничтожил более 230 гектаров урожая пшеницы.

В Геническом районе возле сел Сокологорное и Рыково в результате обстрела уничтожены 10 гектаров пшеницы. Возле города Олешки из-за снарядов и обломков выгорели 10 гектаров соснового леса.

Оккупанты не допускали спасателей и местное население для тушения пожаров.

По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Фото: в Херсонской области выгорели 240 гектаров пшеницы (facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, мэр Мелитополя рассказал, что украинцы на временно оккупированных территориях сжигают урожай, чтобы не отдавать его россиянам.

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Херсонская областьПожарполиция