В Херсонской области из-за обстрелов оккупантов сгорели более 240 гектаров пшеницы

В Херсонской области из-за обстрелов врага сгорели более 240 гектаров пшеницы. Также уничтожены около 10 гектаров леса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию региона.
Отмечается, что в Бериславском районе российский снаряд попал в поле вблизи сел Федоровка и Малая Шестерня. Огонь уничтожил более 230 гектаров урожая пшеницы.
В Геническом районе возле сел Сокологорное и Рыково в результате обстрела уничтожены 10 гектаров пшеницы. Возле города Олешки из-за снарядов и обломков выгорели 10 гектаров соснового леса.
Оккупанты не допускали спасателей и местное население для тушения пожаров.
По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Фото: в Херсонской области выгорели 240 гектаров пшеницы (facebook.com/khersonpolice.official)
Напомним, мэр Мелитополя рассказал, что украинцы на временно оккупированных территориях сжигают урожай, чтобы не отдавать его россиянам.
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